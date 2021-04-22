Жительница Нового Уренгоя лишилась 1,3 млн. рублей, поверив «лжеинвесторам в биржу»

Жительница Нового Уренгоя в результате мошенничества, потеряла более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, 1 апреля 2021 года в дежурную часть ОМВД России в Новом Уренгое обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный, обманным путем, завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере более 1 млн 330 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что женщина в одном из мессенджеров обнаружила рекламу, предлагающую выгодно вложить денежные средства. Через ссылку с ней связался якобы консультант по работе с инвестициями на бирже. Под предлогом заработка и проведения торгов на фондовой бирже злоумышленник убедил женщину перевести на счет электронного кошелька денежные средства в сумме 11 тыс. рублей. После ряда успешных инвестиций в течение нескольких дней заявительница переводила на счет электронного кошелька различные денежные суммы. В общей сложности женщина перевела более 1 млн. 330 тыс. рублей. После чего злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не пытаться заработать на сомнительных биржах, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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