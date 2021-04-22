Югорчанка получила срок за то, что, будучи пьяной, побила полицейского

Жительница Лабытнанги признана городским судом в виновной в применении насилия в отношении полицейского.

03 января 2021 года сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, получили указание дежурной части проехать по адресу, где женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно.

Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели 31-летнюю женщину которая вела себя агрессивно. Когда полицейские попытались ее усмирить, она накинулась и нанесла телесные повреждения одному из сотрудников.

В отношении злоумышленницы следственным отделом по Лабытнанги СУ СК РФ по ЯНАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

05 апреля 2021 года лабытнангским городским судом вынесено решение о признании женщины виновной. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Салехард, Елена Васильева

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