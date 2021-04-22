В Ямальской Счётной палате – новый руководитель из старой «обоймы»

С 1 июля 2021 года возглавлять Счётную палату ЯНАО будет Светлана Гусева. Такое решение приняли на заседании депутаты Законодательного собрания региона. Прежний руководитель – Владимир Свидлов, он досрочно освобождает должность в связи с выходом на пенсию. Свидлов возглавлял структуру с 2011 года и, согласно задекларированным доходам, значится в списке самых высокодоходных чиновников региона.

Светлана Гусева много лет возглавляет департамент экономики ЯНАО, является известным сторонником развития предпринимательства в округе. Вопрос о замене пока остаётся открытым. Правительство объявит конкурс на замещение вакантной должности.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 22.04.21

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