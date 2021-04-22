На Ямал с инспекцией приехала глава Росприроднадзора

На Ямал сегодня, 22 апреля, прилетела Светлана Радионова – глава Росприроднадзора. Напомним, о намерении поработать в округе и побывать на объектах ТЭК она написала на прошлой неделе в своём Instagram.

Известно, что чиновница уже осмотрела временный шламонакопитель на месторождении ООО «Газпромнефть-Ямал». Одна из основных задач визита – изучить природоохранные технологии нефтяников. В том числе Радионова посетит места утилизации отходов бурения и ТКО.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО, запланированы также полёт в Мыс-Каменный и посадка на ледокол «Александр Санников», по итогам работы – встреча с Дмитрием Артюховым. Визит Радионовой рассчитан на 2 дня.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 22.04.21

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