В Салехарде посадят вора, который 4 года скрывался в Киргизии, потому что стащил овощи и фрукты из киоска

Прокуратура Салехарда поддержала обвинение 29-летнего мужчины, который обворовал овощную палатку и 4 года скрывался в Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, следствие установило, что обвиняемый привлёк к совершению преступления несовершеннолетнего знакомого. Это произошло 17 июня 2016 года. Ночью злоумышленники ограбили палатку с овощами и фруктами на 18 тысяч рублей. Совершение преступления попало на камеру видеонаблюдения и уже на следующий день воров, а недоеденные фрукты вернули хозяину. Оба злоумышленника получили подписку о невыезде. Через 2 месяца 17-летний фигурант оказался в суде, а его напарник, не явившийся в суд – объявлен в розыск. И только в декабре 2020 года его задержали в Бишкеке и отправили на родину.

По обвинению в краже на 18 тысяч и вовлечению в преступление несовершеннолетнего подсудимый был отправлен на 1 год в исправительную колонию общего режима.

Салехард, Марина Дремова

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