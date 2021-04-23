На Ямале 17 новых случаев коронавируса

В ЯНАО за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован и один летальный случай. Как сообщает региональный оперштаб, в Ноябрьске скончался мужчина 63-х лет. 10 пациентов с подтвержденным ковидом и находящиеся на лечении в больницах округа находятся в тяжёлом состоянии, 4 пациента – подключены к ИВЛ. За сутки заразившихся коронавирусом среди вахтовиков из других регионов не выявлено.

Из 17 новых случаев заражения больше всего в столице округа – 7. В Новом Уренгое – 5, в

Лабытнанги – 2. По одному случаю инфекции зафиксировано в Надымском, Пуровском и Приуральском районах.

Салехард, Марина Дремова

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