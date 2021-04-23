Губернатор ЯНАО, переболевший коронавирусом, сделал прививку «Спутником V»

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов привился от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщается на официальном сайте. Прививаться губернатор пошёл «в народ» – в Салехардский культурно-деловой центр.

«Переболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года. Титр антител держался высоким достаточно долго – около шести месяцев, затем начал снижаться. Принял решение поставить прививку – и призываю всех, кто ещё не вакцинировался, тоже обязательно это сделать», – сообщил глава региона.

Напомним, что на Ямале продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, работают 15 стационарных пунктов и 58 мобильных пунктов.

В апреле в округ поступила большая партия вакцины – около 80 000 доз. Только за последнюю неделю прививку поставили более 9 000 ямальцев. Всего привиты 50 000 жителей округа, сообщает оперштаб. Кроме того, в ближайшие дни в Новом Уренгое и Ноябрьске появятся дополнительные площадки для вакцинации в торговых центрах, где чаще всего проводят время горожане.

Салехард, Марина Дремова

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