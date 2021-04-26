«Газпром добыча Надым» наказано за нарушение правил добычи нефти

Прокуратура Ямальского района

провела проверку в ООО «Газпром добыча Надым», которое осуществляет деятельность по добыче углеводородного сырья на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении Ямальского района.

Данная деятельность сопряжена с эксплуатацией опасных производственных объектов, в том числе трубопроводов, транспортирующих углеводороды под высоким давлением, кустовых скважин, извлекающих полезные ископаемые из недр.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты эксплуатации опасных производственных объектов (кустовых площадок) в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

По фактам выявленных нарушений в адрес предприятия внесено представление, а также в отношении заместителя генерального директора организации возбуждено 3 административных дела по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство).

Виновному назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры организация получила разрешение на ввод в эксплуатацию указанных опасных производственных объектов, организовав свою деятельность в соответствии с законом.

Надым, Елена Васильева

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