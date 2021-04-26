В ЯНАО число заразившихся COVID-19 и выписанных сровнялось

17 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на Ямале за минувшие сутки. Столько же выписаны из лечебных учреждений, сообщает региональный оперштаб.

«Лидирует» по числу заразившихся окружная столица, там 8 новых случаев. В Новом Уренгое зарегистрировано 3 человека с коронавирусной инфекцией, по 2 – в Ноябрьске и Пуровском районе. По одному – в Лабытнанги и Приуральском районе.

В тяжёлом состоянии находятся 12 ямальцев, 2 – на аппаратах ИВЛ. За сутки не выявлено новых случаев заражения среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

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