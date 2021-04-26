Ямал и Югра вошли в топ регионов-лидеров по банковским вкладам

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-10 регионов с самыми большими частными банковскими вкладами. К таким выводам пришли исследователи РИА Новости. Ямальцы увеличили вклады за прошлый – «ковидный» год на 20%. Доходы в округе – одни из самых высоких по стране, а траты на отдых и путешествия значительно сократились, считают аналитики. В среднем на каждого жителя России сегодня приходится по 230 тыс рублей депозитных вкладов. Причём в 2020 году вклады россиян выросли на 8%. Во многом это случилось благодаря падению рубля. По данным Центробанка, общий размер депозитов в российских банках на 1 марта 2021 года составил 33,7 триллиона рублей, что на 2,8 триллиона рублей, или на 9,2%, больше по сравнению с прошлым годом.

Лидерами списка, как и ожидалось, являются Москва и Санкт-Петербург. Далее в списке – Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. Также эксперты выяснили, что средний объем вкладов на одного жителя между некоторыми регионами отличается почти в 100 раз. Впрочем то же можно сказать и о доходах внутри субъектов.

По данным Росстата, средняя заработная плата в ЯНАО за февраль 2021 года составила 109 693 руб. Такой уровень легко достигается суммой доходов работников нефтегазового сектора, административного ресурса и бюджетников, зарплаты которых в разы меньше.

Салехард, Марина Кильян

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