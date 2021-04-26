Два ямальца открыли казино в гараже

Двоим надымчанам грозит до 5 лет тюрьмы за организацию незаконного казино. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, двое мужчин 1978 и 1983 годов рождения организованно проводили азартные игры в гараже. Этим они занимались с октября 2020 года по апрель 2021, видимо, пытаясь разнообразить досуг в период ограничений, а заодно заработать. Во время обысков полицейские изъяли покерный стол, рулетку, фишки, карты, расписки, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО. Найдены также деньги и учётные записи. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 26.04.21

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