Для ямальцев открывают 3 новых авиамаршрута на юг

Три новых маршрута добавились в летнее расписание авиаперелётов из городов ЯНАО. Со 2 мая основной региональный авиаперевозчик – АТК «Ямал» будет летать по маршрутам Надым – Сочи, Надым – Симферополь и Ноябрьск – Сочи. Об этом давно просили жители региона. Стоимость билетов фиксированная – 9 900 рублей, для детей до 12 лет на билет действует скидка 50%, детей до двух лет перевозят бесплатно без места. Традиционно перелёты субсидируются из бюджета округа, в этом году субсидии выделены на 34 межрегиональных маршрута, это на четыре больше, чем в прошлом году. 11 из них – на курортные направления – в Симферополь, Сочи и Краснодар.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, многодетные семьи по-прежнему смогут приобрести билеты на все субсидируемые направления по сниженной стоимости – за 2,5 тысячи рублей.

Салехард, Марина Дремова

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