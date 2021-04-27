Школы и детсады Ямала не будут работать с 1 по 10 мая, но с исключениями

с 1 по 10 мая на Ямале не будут работать образовательные и дошкольные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

При этом не все родители будут отдыхать на каникулах, которые объявил президент РФ с 1 по 10 мая 2-21 года Сейчас в детских садах округа пытаются выяснить потребность родителей в работе дошкольных учреждений. По итогам обещают сформировать дежурные группы и горячие линии для консультации родителей.

«В период межпраздничных дней на базе детских садов будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Для обучающихся 9-х и 11-х классов, студентов колледжей будут организованы консультации по подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Для остальных обучающихся период с 4 по 8 мая 2021 года объявлен нерабочими днями», – рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

Напомним, что работать по принципу дежурных групп для детей родителей, которые будут работать в майские каникулы, уже пошли в Екатеринбурге. Там также формируют списки и консультируют взрослых по расписанию работы детских садов. школы в Екатеринбурге будут решать сами – работать им в рабочие дни6 объявленные нераочими, или нет.

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