На Ямале выросло число заразившихся коронавирусом

18 человек с положительными тестами на коронавирус выявлены за минвушеи сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, за тот же период выздоровел 21 человек.

Всего в больницы округа госпитализированы 144 человека с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 026). Больше всего заразившихся зарегистрированы в столице региона – 5. В Новом Уренгое выявлено 4 случая, по 2 – в Надымском районе и Ноябрьске, по одному новому случаю – в Пуровском и Красноселькупском районах.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 27.04.21

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