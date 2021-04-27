На Ямале определились с работой поликлиник и больниц с 1 по 10 мая

На Ямале определились с работой медиков с 1 по 10 мая 2021 года. Станции скорой помощи усилят работу, все запланированные обследования состоятся по плану с 4 по 7 мая. В поликлиниках будут работать дежурные службы. Вся экстренная и неотложная помощь будет оказываться гражданам в полном объеме круглосуточно, прокомментировали в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В случае необходимости стационары больниц тоже готовы госпитализировать экстренных пациентов. Для этого в округе сформирован достаточный резерв коек. Как обычно в выходные и праздничные дни, неотложную помощь будут оказывать стоматологические клиники Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя.

Колл-центры и «горячие» линии также будут принимать звонки.

Кроме того, работа прививочных пунктов будет организована с учетом индивидуального графика вакцинирования. Это касается и тех, кто ставит прививку впервые, и тех, кто прививается вторым компонентом. Подробный график работы поликлиник должен быть размещён на сайте учреждения.

Салехард, Марина Дремова

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