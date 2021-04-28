На заводе Михельсона в ЯНАО собираются перерабатывать аммиак

На ямальском СПГ-заводе в Сабетте собираются построить установку по сжижению аммиака. Компания, таким образом, намерена занять свое место на новом растущем рынке водорода и аммиачного топлива, сообщает телеграмм-канал СМП. Аммиак сегодня используется как топливо в электроэнергетике.

«НОВАТЭК рассматривает вариант, при котором строящийся завод «Обский СПГ» будет переориентирован под производство соединения азота с водородом. Предприятие сможет выпускать порядка 2,32 млн тонн аммиака. Инвестиционное решение компания примет в начале следующего года», – пишут в СМП, ссылаясь на главу НОВАТЭК Леонида Михельсона.

О планах на сжижение аммиака НОВАТЭК говорили ещё в марте. Как писал «КоммерсантЪ», компания может изменить формат своего третьего проекта по сжижению газа – «Обского СПГ». В качестве аргумента приводили процесс расторжения контракта примерно на 130 млн евро с поставщиком компрессорного оборудования «Казанькомпрессормаш». ««НОВАТЭК может отказаться на «Обском СПГ» от развития собственной технологии сжижения «Арктический каскад», заменив ее технологией немецкой Linde. Второй вариант предусматривает перепрофилирование проекта под выпуск аммиака», – писал «Ъ». По данным инсайдов, контракт с казанскими производителями ещё не расторгнут, но НОВАТЭК объясняет необходимость его прекращения пересмотром производственных планов по «Обскому СПГ».

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 27.04.21

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