«Дочка» «Роснефти» превысила лимиты выбросов в атмосферу на 6,2 тысячи тонн

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха акционерным обществом «Роспан-Интернешнл», которое эксплуатирует более 500 источников выбросов загрязняющих веществ. «Роспан-Интернешнл» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», было создано в 1994 году для разработки Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского газоконденсатных месторождений (Пуровский район, ЯНАО).

Установлено, что предприятие по итогам 2020 года допустило превышение годовых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 6,2 тысяч тонн, что влечет за собой бесконтрольное воздействие на окружающую среду. Кроме того, «Роспан-Интернешнл» игнорировал водимые в регионе неблагоприятные метеоусловия и не снижал в это время свои выбросы.

В адрес руководства «Роспан-Интернешнл» природоохранный прокурор внес представление. За сверхлимитные выбросы организации пришлось заплатить штраф в 9,6 млн рублей. Кроме того «дочка» «Роснефти» заключила договор на получение предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях и приступила к разработке мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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