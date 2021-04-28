В ЯНАО ещё 17 человек заразились коронавирусом

В ЯНАО за сутки выявлено ещё 17 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии в городах и районах округа заразились 38 513 человек. Новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов не выявлено.

19 человек за сутки выписаны после лечения, 135 – госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 5 человек в больницах округа находится на аппаратах ИВЛ.

В «лидерах» по заболеваемости – снова окружная столица, там 6 новых случаев, в Новом Уренгое – 5, в Ноябрьске – 2, в Муравленко, Губкинском, Приуральском и Пуровском районах по одному случаю.

Салехард, Марина Дремова

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