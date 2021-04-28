На Ямале начали продавать билеты на речной транспорт – они подорожали

На Ямале начали продавать билеты на речной транспорт. Цены выросли, но незначительно. При это речные перевозки на территории округа субсидируются. Старт навигации запланирован на 1 июня, сейчас суда проходят сезонную подготовку, сообщает ИА «Север – Пресс».

На сайте АО «Северречфлот» можно приобрести билеты на традиционные направления на ближайшие 45 дней: Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Наиболее популярными остаются рейсы из Ямальского района, это самый бюджетный вариант уехать в отпуск из Ямальского района. Билетов на вертолёт, как правило, не хватает, и они в разы дороже. Билет из Яр-Сале для взрослого в этом году стоит 1788 руб, для ребёнка старше 10 лет – 894. Навигация на этом направлении стартует 10 июня.

Из Мужей в Салехард билет обойдется в 1322 рубля, детский – в 661 рубль. Первый рейс состоится 1 июня. В этот же день навигацию откроют на маршруте Катравож – Салехард. Стоимость билета для взрослого пассажира – 366 рублей, для ребенка – 183 рубля. Продажа билетов на теплоходы из Салехарда в Берёзово начнут продавать позже. Пока в продаже нет билетов в Ныду и Новый Порт, куда пассажирская навигация откроется в июле.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 28.04.21

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