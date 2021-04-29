На Ямале загорелся автобус, перевозивший людей. Началась проверка

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с пассажирским автобусом, произошедшим накануне в Ноябрьске. По имеющейся информации, 28 апреля днем автобус, перевозивший людей, загорелся во время движения. Пассажиры транспортного средства эвакуировались из салона самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар был оперативно ликвидирован.

Следственный комитет Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по данному инциденту.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 28.04.21

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