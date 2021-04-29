15 тундровиков на оленьих упряжках застряли на подтаявшей реке

15 тундровиков, в том числе 6 детей, на оленьих упряжках попали в ледяной плен на Ямале. Как сообщают «Вести», группа переправлялась через реку в 35 мк от Салехарда, но оказалось, что лед на ней уже подтаял и дальше двигаться невозможно. По телефону 112 тундровики вызвали «Ямалспас».

Спасатели на двух аэролодках выехали к месту происшествия. Вскоре пострадавших удалось обнаружить и оказать необходимую помощь. Людей доставили на другую сторону реки, медицинская помощь никому в группе не понадобилась.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 29.04.21

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