В Надыме с помощью прокуратуры будут чинить дорогу

Надымская городская прокуратура заставила администрацию района починить дорогу.
Как сообщали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, автомобильная дорога общего пользования по проезду № 8 в Надыме имеет дефекты в виде многочисленных просадок проезжей части. Кроме того, пешеходный переход на указанной дороге не оборудован системой освещения. Данные обстоятельства угрожают безопасности людей и нуждаются в устранении, решили в надзорном органе и обратились в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Надымского района обязанности привести автомобильную дорогу в порядок.
Теперь прокуратуре Надыма предстоит проконтролировать ход ремонта и качество его исполнения.
Надым, Елена Васильева
Надым. Другие новости 29.04.21
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