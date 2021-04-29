В Надыме с помощью прокуратуры будут чинить дорогу

Надымская городская прокуратура заставила администрацию района починить дорогу.

Как сообщали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, автомобильная дорога общего пользования по проезду № 8 в Надыме имеет дефекты в виде многочисленных просадок проезжей части. Кроме того, пешеходный переход на указанной дороге не оборудован системой освещения. Данные обстоятельства угрожают безопасности людей и нуждаются в устранении, решили в надзорном органе и обратились в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Надымского района обязанности привести автомобильную дорогу в порядок.

Теперь прокуратуре Надыма предстоит проконтролировать ход ремонта и качество его исполнения.

Надым, Елена Васильева

Надым. Другие новости 29.04.21

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