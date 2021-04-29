Михельсон попросил у Путина два месторождения из заказника на Ямале. И получил их

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона о предоставлении компании двух газовых месторождения федерального значения на полуострове Ямал – Нейтинское и Арктическое. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

Михельсон мотивировал просьбу тем, что ресурсная база НОВАТЭКа на Ямале не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации проекта «Обский СПГ» в 2021 году. Он также отметил, что Нейтинское и Арктическое месторождения позволят обеспечить объем производства на «Ямал СПГ», а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатского края, сообщает «Интерфакс».

Михельсон попросил выставить эти месторождения на аукцион со спецусловиями для тех компаний, которые имеют действующие СПГ-мощности в ЯНАО и с обязательством направить указанные запасы на производство СПГ.

Указанные месторождения входят в границы природного заказника регионального значения «Ямальский» и могут быть выведены из него по согласованию с Минприроды. Поэтому Михельсон попросил поручить правительству ЯНАО рекомендовать изменить границы заказника, исключив территории этих участков, а правительству – согласовать изменение границ. По словам источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, Путин поставил на тексте письма резолюцию «рассмотреть и поддержать».

Салехард, Елена Васильева

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