В ЯНАО зарегистрировано 18 случаев ковида за сутки

На Ямале зарегистрировано 18 новых случаев ковида за последние сутки. Таковы данные регионально оперативного штаба. За последние 24 часа также есть и один летальный случай. От последствий коронавирусной инфекции нового типа скончался житель Ноябрьска 55 лет.

Есть один заразившийся среди вахтовых работников, сообщает региональный оперштаб. За тот же период 18 человек выписаны из лечебных учреждений, 130 госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжёлом состоянии – 9 пациентов, 6 – на аппаратах ИВЛ.

Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусов в Ноябрьске – 5. По 4 – в Салехарде и Новом Уренгое, 2 – в Губкинском, по одному в Приуральском и Шурышкарском районах. В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 29.04.21

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