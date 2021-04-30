На Ямале молодые дарования получат по 100 тысяч рублей

Распоряжение о премировании талантливых детей Ямала подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. Кандидатами на получение премии в 100 тысяч рублей могут стать учащиеся образовательных организаций, участники творческих формирований учреждений культуры, ставшие победителями, призерами и лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсов, фестивалей и других мероприятий культуры и искусства.

Заявки на соискание премии будут принимать в департаменте культуры автономного округа до 1 августа. Главная цель программы, которая работает в регионе с 2012 года – выявить и поддержать юных талантливых ямальцев.

Салехард, Марина Дремова

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