В Салехарде заканчивается еда? Из-за чего пустеют полки в магазинах на самом деле

В Салехарде серьёзные проблемы с поставками продовольствия из-за приостановки работы трассы Салехард – Надым. «Магазины в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа остались без продуктов из-за проблем с транспортной инфраструктурой», – пишет телеграм-канал «Доктор Комаровский».

В связи с отсутствием круглогодичного транспортного сообщения Салехарда с «большой землёй», в период распутицы традиционно приостановлена поставка в город любых грузов. Ледовая переправа закрыта, и добраться в город можно только самолётом, вплоть до открытия навигации по Оби. В этом году и отпускники, и предприниматели изменили планы в связи с открытием магистрали Салехард – Надым, и возможно не подстраховались, как обычно. На период распутицы продукты в город доставляли заранее. Как уже сообщалось, недавно открытую надымскую трассу пришлось закрыть из-за сильного паводка. Но грузы с продовольствием обещали пропускать.

Как сообщают местные жители, продуктов в магазинах пока хватает. Пустые местами полки салехардцев встречают только в магазинах сети «Пятёрочка». Сеть пришла в регион совсем недавно, и возможно не рассчитала объёмы запасов.

Дорогу Салехард-Надым сейчас ремонтируют, но откроют, скорее всего не раньше августа.

Салехард, Марина Дремова

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