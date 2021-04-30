На Ямале снижается число заразившихся COVID-19

16 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в ЯНАО за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. 21 человек выписан из лечебных учреждений. За тот же период госпитализированы 129 пациентов с диагнозом COVID-19 или внебольничная пневмония. В тяжёлом состоянии в окружных больницах лежат 11 пациентов, 7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки новые случаи зафиксированы в Салехарде – 5, в Новом Уренгое – 4, в Муравленко – 3. По одному случаю – в Ноябрьске, Губкинском и Пуровском районе. Один случай заражения зафиксирован среди вахтовых рабочих из других регионов страны.

Салехард, Марина Дремова

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