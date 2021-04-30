Ямал вошёл в пятёрку лучших по темпу вакцинации от COVID-19

ЯНАО вошёл в топ-5 субъектов Федерации по темпам массовой иммунизации населения против коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 30 апреля каждый четвертый ямалец, которму показана вакцинация, уже получил прививку. Всего в регионе привито свыше 60 тысяч ямальцев, более половины из них сделали оба компонента вакцины.

Медики Ямала рассчитывают улучшить показатели. В праздничные дни все прививочные пункты будут работать. Сегодня это 74 пункта вакцинации и мобильные пункты, которые расположились в торговых центрах, МФЦ, домах культуры, спортивных комплексах.

Салехард, Марина Дремова

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