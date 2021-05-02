На Ямале дикие олени увели из-за голода за собой оленей домашних

Ямальские оленеводы ищут в тундре своих оленей. Местные считают, что «домашние» животные могли уйти вслед за дикими копытными из-за бескормицы. Власти Ямальского района пообещали помогать тундровикам, пока те не соберут оленей, сообщает «Российская газета».

Напомним, прошедшая зима в арктическом региона выдалась особенно суровой. Оленеводам в районе Матюй-Яха в самые сильные морозы удавалось подкармливать животных, каслающим севернее, в районе Яхады-Яха, пришлось сложнее – корка льда тут оказалась толще, и олени в поисках пропитания разбрелись по тундре.

Коренное население полагает, что прирученные животные могли последовать за дикими собратьями как за вожаками и уйти в сторону Гыданского полуострова.

Главы семей уже приступили к отделению и сбору своего поголовья: с утра и до позднего вечера они на снегоходах ищут оленей в тундре. Совсем скоро, в мае, начнется массовый отел, и до этого времени оленеводам нужно успеть собрать всех оленей, которых удастся отыскать», – пояснили в районной администрации, отметив, что отыскать парнокопытных будет несложно: на Гыдане оленей с Ямальского полуострова будет выдавать нетипичное хаотичное перемещение.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 30.04.21

Ямал вошёл в пятёрку лучших по темпу вакцинации от COVID-19. / Руководство ЯНАО и РЖД обсудило финансирование и проект Северного широтного хода. / На Ямале снижается число заразившихся COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»