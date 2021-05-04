Летом аэропорт Нового Уренгоя будет работать только 8 часов в сутки

Аэропорт Нового Уренгоя встает на реконструкцию. Как сообщил исполнительный директор авиуаузла Роман Бочков, ремонту подлежит взлетно-посадочная полоса. В связи с тем, что проводить все работы планируется летом, время работы аэропорта будет сокращено до восьми часов в сутки.

«Предстоящий сезон будет особенно напряженным, поскольку предстоит работа в условиях реконструкции аэродрома, в том числе взлётно-посадочной полосы», – отметил Бочков.

Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться в течение строительного сезона 2021 года – в промежутках между полетами воздушных судов. Они будут идти по 16 часов – в вечернее и ночное время. В связи с этим изменится регламент работы авиаузла: все вылеты и посадки будут производиться с 6:50 до 14:50. С 1 июня изменится также и время открытия и закрытия аэровокзала – работать он будет с 5:30 до 16:00.

Проверка готовности служб аэропорта проводилась специальной комиссией предприятия в соответствии с действующими нормативными документами Росавиации и внутренними регламентами аэропорта, сообщает пресс-служба администрации губернатора ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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