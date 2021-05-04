В Тазовском районе спасатели нашли пропавшего тундровика

На Ямале провели сложную спасательную операцию – в Тазовском районе пропал тундровик. Сообщение о том, что в 15 километрах от села Газ-Сале у мужчины сломался снегоход, и он нуждается в помощи, поступило накануне, сообщают «Вести».

Было известно, что северянин ехал в чум, а после того, как техника сломалась, продолжил путь пешком.

Для того, чтобы обнаружить пострадавшего, была проделана серьезная работа. На поиски выехала группа спасателей на двух снегоболотоходах и медики.

Как рассказал начальник Тазовского поисково-спасательного отряда Сергей Крючкович, поиски были осложнены отсутствием координатов местонахождения человека и распутицей. Воды в тундре сейчас много, передвигаться непросто. Тем не менее, пострадавшего удалось найти. Благо, спасатели знают маршруты по которым передвигаются кочевники.

На момент, когда мужчину нашли, он находился в бессознательном состоянии. Незамедлительно ему оказали помощь и госпитализировали в Тазовскую центральную районную больницу.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 04.05.21

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