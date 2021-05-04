В ЯНАО выявлено 17 новых случаев коронавируса

За сутки на Ямале зарегистрировано 17 новых случаев положительного тестирования на коронавирусную инфекцию. За тот же период 19 человек выписаны из лечебных учреждений в связи с выздоровлением.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в больницах ЯНАО с коронавирусом находится 122 пациента, у части и них – внебольничные пневмонии.

10 пациентов из числа госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 6 – на аппаратах ИВЛ.

В муниципалитетах региона число заразившихся распределилось так:

Новый Уренгой – 4, Салехард – 4, Пуровский район – 3, Ноябрьск – 2, Лабытнанги – 2,

Муравленко – 1. За сутки выявлен 1 новый случай заражения среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 04.05.21

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