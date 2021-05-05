АО «Ямалкомунэнерго» вернуло потребителям почти 1,5 миллиона рублей за не поставленную воду

Прокуратура Пуровского района по результатам проверки потребовала «Ямалкоммунэнерго» вернуть деньги потребителям за неиспользованные ресурсы, сообщается на сайте ведомства. Как установила прокуратура, в декабре 2020 года и январе 2021 года на территории города Тарко-Сале произошло более 100 аварийных отключений потребителей от систем водоснабжения. Трубы перемёрзли, и произошёл настоящий коммунальный коллапс – люди сидели без воды. А оплату жители города производили по стандартным расчётам.

Своим решением прокурор района внес представление в адрес директора филиала АО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» в Пуровском районе. Требования прокуратуры удовлетворены, компания произвела перерасчёт и вернула жильцам 69 многоквартирных домов более 1,4 млн рублей.

Кроме того, по постановлениям прокурора акционерное общество и директор филиала привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 04.05.21

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