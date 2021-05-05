В ЯНАО число заразившихся СОVID-19 увеличилось на 16 человек

Ещё 16 новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано на Ямале. За тот же период выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 17 человек.

Как сообщает региональный оперативный штаб, госпитализированы с диагнозами COVID-19 и «внебольничная пневмония» 123 ямальца. В тяжёлом состоянии находятся 9 человек, 6 из них – на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки выявлен один случай заражения среди вахтовиков, прибывших из других регионов. Возросло число положительных тестов за последние сутки в двух городах: в Салехарде и Новом Уренгое выявлено по 6 человек с коронавирусом.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 05.05.21

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