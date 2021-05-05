Ямал: 6 и 7 мая ожидается сильный ветер, снег и дождь

Предупреждение о сильном ветре распространило сегодня МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

6-7 мая, по данным синоптиков, на территории региона ожидается ветер с порывами до 27 м/сек, местами сильные осадки – мокрый снег и дождь.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

«Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью», – отмечают в региональном МЧС.

Так же спасатели обращают особое внимание на контроль за детьми, в условиях непогоды их нельзя оставлять без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов», – рекомендуют в МЧС.

Спасатели также советуют автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Салехард, Елена Васильева

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