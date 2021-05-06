В Арктических водах летом будут работать 2 плавучих университета

В Баренцевом и Карском морях у берегов Ямала нынешним летом запланированы две научные экспедиции. Впервые большую часть экспедиции составят студенты, которые будут проходить обучение путём исследовательской деятельности, сообщает Минобрнауки. На одном будет работать объединенный состав МФТИ и Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, он выйдет в Карское море 12 июля. На втором – экспедиция из МГУ. Судно выйдет в Баренцево море 19 июля. Под руководством ученых исследованиями будут заниматься 30 бакалавров, магистров и аспирантов.

«Наши геолого-геофизические исследования запланированы в северной части этого моря. Мы будем изучать форму рельефа и донных отложений, оставшихся после оледенения, прошедшего 20 тыс. лет назад, составим карту района, которая поможет уточнить геологическую историю региона. Исследования фундаментальные, но они имеют прикладное значение для нефтегазовой индустрии», – рассказал доцент геологического факультета МГУ Григорий Ахманов.

Салехард, Марина Дремова

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