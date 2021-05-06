Чиновники проверят новый детский сад, в котором дети, по словам родителей, предоставлены сами себе и не ходят гулять

Салехардский департамент образования проведёт проверку нового детского сада «Олененок», который открылся в феврале. В одном из городских пабликов родители пожаловались на работу персонала садика. «Дети сами по себе занимаются свободной деятельностью в группе, кто какую игрушку найдет. Или смотрят мультики. А что говорить про прогулку? Малыши ни разу не выходили», – писал автор поста. Кроме того, родители писали о плохой уборке, смену воспитателей, диарею и рвоту у детей. В городском департаменте с обвинениями не согласились и решили проверить учреждение.

«Прогулки и занятия в детском саду проводятся по плану, в подтверждение – фото и видео в родительских чатах. Педагогический состав «Олененка» полностью укомплектован. В помещениях постоянно проводят кварцевание, проветривание и термометрию, все это фиксируется в журналах учета. С момента открытия садика в департамент образования Салехарда от родителей не поступило ни одной жалобы», – цитирует руководителя ведомства Оксану Казыеву ИА «Север-Пресс».

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 06.05.21

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