В ЯНАО ещё 17 человек заразились коронавирусом

В ЯНАО ещё 17 человек заразились коронавирусом.

Количество инфицированных COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 38 649 человек.

Как сообщает оперативный штаб округа, в числе новых случаев 4 – связаны с вахтовиками, прибывшими из других регионов.

За минувшие сутки выздоровели 19 человек, 123 – находятся на лечении в больницах Ямала. 9 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 6 – на аппаратах ИВЛ.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 06.05.21

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