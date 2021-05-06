В Салехарде мэрия незаконно предоставила землю под строительство

Природоохранная прокуратура ЯНАО вынесла представление главе Салехарда Алексею Титовскому. Проверка установила, что администрация города незаконно предоставила ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» разрешение на использование земель для строительства объекта капстроительства, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. В результате решение о предоставлении земель отменено. Прокурорская проверка выявила и нарушения регламента предоставления муниципальной услуги: вместо предусмотренных законом 25 суток, салехардская мэрия предоставляла её в течение 30 дней. Это касалось функции «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

По требованию прокуратуры за ненадлежащее исполнение обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо администрации.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 06.05.21

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