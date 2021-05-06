В Салехарде окружной департамент буквально за копейки избавляется от старого автопарка

Департамент имущественных отношений ЯНАО разместил на своём сайте информацию о продаже парка подержанных автомобилей. Аукцион пройдёт 15 июня, заявки принимаются 6 июня. Ценовой диапазон вполне скромный: от 65 до 156 тыс рублей. Пять автомобилей ГАЗ «Волга» и два автомобиля УАЗ, судя по информации, находятся не в идеальном состоянии. Техническое состояние машин оценивается как «неудовлетворительное». В описании техники сказано о царапинах и сколах, повреждениях частей кузова и салона, изношенной обивке, сломанных подлокотниках. Самый дорогой на аукционе – автомобиль внедорожник УАЗ Simbir 2004 года, он стоит 156 тыс. рублей. Техническое состояние машины указано как «предельное».

Салехард, Марина Дремова

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