На ямальской Оби начался ледоход

В Шурышкарском районе ЯНАО «пошёл» лёд. В ближайшее время ледоход достигнет посёлка Горки, а уже через 10 дней, как обычно, достигнет окружной столицы, сообщает оперштаб региона. В этом году из-за экстремально холодной зимы и низкого уровня воды в Оби ледоход движется медленнее, чем обычно, комментируют гидрологи. Зато по срокам лёд тронулся в этом году раньше. Толщина льда в районе Салехарда достигала 159 см и специалисты прогнозировали вскрытие Оби на конец мая. При этом под угрозой подтопления в этом году могут оказаться посёлки Пуровского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Следить за ледоходом на Оби теперь можно онлайн – на сайте karta.yanao.ru.

Салехард, Марина Дремова

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