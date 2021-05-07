«Аэропорт Салехард» заплатит штрафы за несоблюдение антитеррористического законодательства в гостинице «Обь»

Прокуратура Салехарда привлекла к административной ответственности владельцев гостиницы «Обь» – «Аэропорт Салехард». Гостиница располагается рядом с воздушной гаванью города, там часто останавливаются люди, следующие транзитом через столицу Ямала. Представление вынесено по ст. 20.35 КоАП РФ – нарушение требований к антитеррористической защищенности. Штрафы в размере 80 тыс. рублей выписаны и генеральному директору, и заместителю по административно – хозяйственной части предприятия.

Основные претензии прокуратуры – не соблюдение требований по надлежащему техническому обеспечению гостиницы. В частности, система видеонаблюдения не обеспечивала полного контроля за периметром объекта, отсутствовала система электронного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Сейчас техническое обеспечение гостиницы приведено в соответствие с требованиями закона, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Салехард, Марина Дремова

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