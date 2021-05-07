В Тарко-Сале ковидный госпиталь снова стал роддомом

На Ямале в Тарко-Салинской Центральной районной больнице снова открылся роддом. Год – с апреля 2020 года – родильное отделение служило госпиталем для лечения больных COVID-19. После стабилизации обстановки с распространением коронавируса в районе было принято решение о закрытии госпиталя, сообщает «Север-Пресс».

В здании, где располагалось инфекционное отделение, провели полную дезинфекцию и косметический ремонт. Все пробы после противоэпидемических мероприятий дали отрицательные результаты. Будущим мамам с малышами создана безопасная обстановка, отмечают в ЦРБ.

Салехард, Марина Дремова

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