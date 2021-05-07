На Ямале не снижается число заражённых коронавирусом

Ещё 17 человек за сутки заразились COVID-19 в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, на текущий момент в больницах округа на лечении находится 127 человек с подтвержденным коронавирусом или внебольничной пневмонией. 11 пациентов в округе находятся в тяжёлом состоянии, 6 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. За сутки новых случаев заражения среди вахтовиков, прибывших на Ямал, не выявлено.

Больше всего заразившихся, как и раньше, зарегистрировано в Салехарде – 5, также в Новом Уренгое – 4.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 07.05.21

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