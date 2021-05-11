В ЯНАО выявлено еще 16 заболевших ковидом

Ещё 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в ЯНАО. 21 человек выписан из лечебных учреждений в связи с выздоровлением, сообщает региональный операшьаб в сводке за последние сутки.

Всего на сегодняшний день на лечении в больницах ЯНАО находится 134 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 12 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – на аппаратах ИВЛ.

3 случая инфицирования из числа вновь зафиксированных зарегистрированы среди вахтовых рабочих.

Больше всего новых случаев заражения – в столице округа, заболело 7 человек. В Надымском районе выявлено 3 случая, в Губкинском, Лабытнанги и Пуровском районе – по одному случаю.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 11.05.21

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