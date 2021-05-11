Жители ЯНАО могут заказать себе вертолет для передвижений по округу

В ЯНАО открыт сбор заявок на дополнительные воздушные перевозки. В силу климатических условий круглогодичное наземное сообщение с большинством населённых пунктов в условиях Крайнего Севера отсутствует, а водный транспорт является сезонным. В связи с этим в межсезонье основная нагрузка ложится на авиатранспорт, поэтому помимо основных рейсов вводятся и дополнительные. Они организуются на основании списков, представляемых муниципалитетами в адрес Дирекции транспорта ЯНАО.

«Для выполнения дополнительного рейса необходимо за 10 дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта. Сам же рейс организуется за сутки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе стороны. Получить информацию о возможности организации рейса можно у представителя авиакомпании или в администрации муниципального образования», – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

В округе вертолётные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляет АК «Ямал». Ежегодно Правительством округа выделяются субсидии, что позволяет жителям приобретать билеты, оплачивая не более 40% от стоимости перелёта.

Чтобы сделать полет на вертолёте более доступным и комфортным, прорабатывается Расписание и тарифы доступны на сайте авиакомпании.

Салехард, Елена Васильева

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