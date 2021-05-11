В ямальских школах усиливают охрану

В департаменте образования ЯНАО состоялось экстренное совещание с руководителями органов местного самоуправления. Участники выразили соболезнования родственникам погибших в вооруженном нападении на гимназию № 175 в Казани. Также было принято решение об усилении мер безопасности в школах, детсадах и колледжах, сообщает «Север– Пресс». О каких конкретно мерах идёт речь не уточняется.

«Сейчас абсолютно все образовательные учреждения округа оснащены системой видеонаблюдения, ограждениями, устройствами контроля доступа. Большая часть школ охраняется сотрудниками ЧОПов. Но мы повысим контроль за безопасностью – это связано с организацией экзаменов, работой пришкольных лагерей и летними ремонтными работами», – заявил первый заместитель директора департамента образования округа Сергей Бойченко.

Напомним, сегодня, 11 мая, 19-летний подросток начал стрельбу в казанской гимназии № 175. По предварительным данным, погибли девять человек, пострадал 21.

Салехард, Марина Дремова

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