В ЯНАО под школой накренились сваи – учебный год, видимо, придется заканчивать досрочно

ЧП в ЯНАО – прокуратура организовала проверку по факту крена свайных оснований в одной из школ Надымского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа округа, речь идет о здании учебного корпуса МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования села Кутопьюган».

В настоящее время занятия в корпусе не осуществляются, руководством образовательной организации решается вопрос о досрочном окончании учебного года для учеников школы.

При установлении виновных действий будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Как пояснили в региональном департаменте образования, в связи с проведением экстренных ремонтных работ в школе Кутопьюгана ученики 1-8 классов досрочно ушли на каникулы. Воспитанники интерната организованно вернутся домой, в места кочевий. Для школьников, проживающих в селе, до 29 мая классные руководители, педагоги дополнительного образования ежедневно будут проводить досуговые мероприятия: экскурсии, познавательные мероприятия и игры на свежем воздухе или в помещении сельского клуба. В июне планируют открыть для детей досуговую площадку.

«Выпускники 9 и 11 классов продолжат обучение и подготовку к государственной итоговой аттестации. Для них будет организована система групповых и индивидуальных консультаций как в дистанционном, так и в очном режиме в других помещениях. Образовательная программа для них будет выполнена в полном объеме. Педагогический состав школы останется в прежнем составе с сохранением всех полагающихся выплат. За лето планируется провести тщательное обследование и при необходимости ремонтные работы в здании образовательного учреждения», – рассказали в департаменте.

Салехард, Елена Васильева

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