В ЯНАО ещё 18 человек заразились коронавирусом

Ещё 18 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за минувшие сутки. За весь период пандемии число инфицированных в округе достигло показателя в 38 751 человека, сообщает оперативный штаб.

На сегодняшний день в больницы ЯНАО госпитализированы 125 пациентов с подтвержденным COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Из числа находящихся на лечении в стационарах 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 5 человек с подтвержденным COVID-19 – на аппаратах ИВЛ.

Число новых заразившихся за последние сутки по районам ЯНАО распределилось так: Салехард – 7, Новый Уренгой – 4, Ноябрьск – 4, Лабытнанги – 2.

Салехард, Марина Дремова

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