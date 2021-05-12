В ЯНАО женщина взяла 4-х приемных детей и истязала их

В ЯНАО женщина осуждена за то, что истязала приемных детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия и суда, 43-летняя женщина, проживавшая в селе Газ-Сале Тазовского района, на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних, находящихся под ее опекой. Ее жертвы – дети 2010 года рождения, двое других – 2013 и 2014 годов рождения.

Установлено, что женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляла их и причиняла побои. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития.

В ходе предварительного следствия детей изъяли из-под опеки и устроили в специальное учреждение для содержания, ухода, воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.05.21

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